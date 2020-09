© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 6 settembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Ampie schiarite in serata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3775m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: anticiclone in graduale indebolimento, ma che riuscirà a garantire tempo stabile per gran parte del giorno seppur con aumento delle nubi su arco alpino e riviera ligure centro-occidentale. Dal pomeriggio-sera primi acquazzoni su VCO, in parziale estensione nelle ore serali alle pianure piemontesi. Clima estivo. Venti in rinforzo da Sud in Liguria e mare tendente a mosso.(Rpi)