- "Mi auguro che questo governo non arrivi fino in fondo, perché avere come unico collante per due anni la paura di andare al voto sarebbe pericoloso. Mi rifiuto di pensare a un Paese che tira a campare fino al 2022". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all'ultimo giorno dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. (Rem)