© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi ha costruito il ponte di Genova costruisca in cinque anni il ponte sullo Stretto di Messina - quattro miliardi di fondi privati -, che non collega solo la Sicilia alla Calabria, ma anche a Berlino. Va bene la pista ciclabile, ma prima si faccia il ponte". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all'ultimo giorno dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.(Rem)