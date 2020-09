Ex Ilva: Salvini, l'Italia non può fare a meno dell'acciaio, produzione sia compatibile con salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non credo alla scelta tra l'ex Ilva a Taranto e il luna park: io penso che l'Italia non possa fare a meno dell'acciaio. Se vogliamo rimanere un Paese industriale l'acciaio deve essere prodotto in Italia, non possiamo dipendere da altri. E la presenza della produzione di acciaio deve essere compatibile con la salute pubblica, non è una cosa impensabile". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all'ultimo giorno dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. (Rem)