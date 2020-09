Business news: Giappone-Usa, General Motors e Honda in partenariato per una nuova gamma di auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense General Motors e la giapponese Honda Motor hanno deciso di unire gli sforzi per la produzione di una nuova gamma di veicoli destinati al mercato nordamericano. Lo riferisce il quotidiano giapponese “Nikkei”, secondo cui l’obiettivo dell’operazione è di condividere costi e tecnologie per soddisfare la crescente domanda di auto meno inquinanti. Il piano di sviluppo sarà avviato immediatamente, con il lavoro ingegneristico al via già all’inizio del 2021. Il nuovo partenariato costituisce un significativo incremento della già attiva collaborazione tra le due aziende per lo sviluppo di auto elettriche. Le compagnie hanno annunciato ad aprile lo sviluppo congiunto di due nuovi veicoli elettrici per Honda e la pianificazione di ulteriori percorsi per espandere l’alleanza. Inoltre, hanno già collaborato per il design di un’auto autonoma per Gm chiamata Cruise Origin. “Crediamo che questa alleanza possa aiutare entrambe le aziende a realizzare significativi risparmi”, ha commentato in un comunicato stampa il presidente di General Motors, Mark Reuss. (Git)