Business news: Myanmar, gara per impianti solari dominata da aziende cinesi

- Le autorità del Myanmar annunceranno a breve, prima delle elezioni generali del prossimo novembre, i vincitori delle gare pubbliche lanciate per la realizzazione di impianti solari in diverse zone del Paese: gli esiti dovrebbero tuttavia sorridere alle aziende cinesi, dalle quali è arrivata la maggior parte delle offerte. Lo scrive il quotidiano giapponese “Nikkei”. Le gare sono state lanciate a metà dello scorso maggio con scadenza un mese dopo. Gli appalti riguardano impianti in 30 diversi luoghi con una capacità combinata di 1.060 megawatt, equivalenti alla produzione tipica di una centrale nucleare. Uno degli impianti dovrebbe avere la capacità di generare tra i 30 e i 50 mw di energia. (Res)