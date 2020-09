Business news: Malesia, ritirate le accuse contro Goldman Sachs per scandalo 1Mdb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia ha ritirato le accuse contro Goldman Sachs per il suo presunto ruolo nello scandalo 1Mdb (1Malaysia Development Berhad), in cui miliardi di dollari sarebbero stati sottratti al fondo d'investimento sovrano malese. Lo riporta il "Bangkok Post". Il ruolo di Goldman è stato oggetto di esame approfondito su emissioni obbligazionarie per un totale di 6,5 miliardi di dollari, utilizzati per organizzare il canale di investimento. La Malesia, invece, ha affermato che grandi quantità sono state sottratte durante il processo. Le autorità in precedenza avevano deciso di perseguire legalmente tutte le persone coinvolte nello scandalo, presentando accuse anche contro il gigante di Wall Street. L'agenzia di stampa statale "Bernama" ha riferito che i pubblici ministeri di un tribunale di Kuala Lumpur non intendono più perseguire Goldman. Il colosso Usa, il mese scorso, ha pagato alla Malesia 2,5 miliardi di dollari come parte di un accordo sul suo ruolo nello scandalo, con la garanzia che almeno 1,4 miliardi di dollari di attività acquisite con fondi sottratti sarebbero stati recuperati. Al centro dello scandalo 1Mdb c'è l'ex primo ministro Najib Razak, che esattamente un mese fa è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per sette capi di imputazione tra i quali corruzione, abuso di potere, riciclaggio di denaro e violazione dell'obbligo fiduciario, in relazioni a una somma di 42 milioni di ringgit (circa dieci milioni di dollari) depositati su un suo conto bancario personale da una ex unità del fondo sovrano. Il primo ministro Muhyiddin Yassin ha detto che la Malesia riceverà un totale di 4,5 miliardi di dollari. (Fim)