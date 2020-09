Business news: Turchia, in agosto esportazioni per 12,5 miliardi di dollari, per un calo del 5,7 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di agosto la Turchia ha esportato beni per un valore di 12,5 miliardi di dollari, segnando una diminuzione del 5,7 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo ha annunciato il ministero del Commercio, citato dall'agenzia stampa governativa "Anadolu". In agosto sono invece cresciute del 20,6 per cento le importazioni, pari a un valore di 18,8 miliardi di dollari. Il ministro del Commercio turco, Ruhsar Pekcan, ha spiegato la diminuzione delle esportazioni con una domanda esterna debole nell'Unione europea e un rallentamento della produzione nel settore automobilistico. Pekcan si è detto convinto che "il commercio estero (turco) si riprenderà nel prossimo futuro grazie alle misure prese e alle politiche applicate, oltre che grazie alla normalizzazione in corso sui principali mercati per le esportazioni turche, specialmente nell'Unione europea". Tra gennaio e settembre 2020, le esportazioni turche sono calate del 12,8 per cento su base annua per un valore totale di 102,5 miliardi di dollari. Anche le importazioni sono diminuite dell'1,14 per cento per un valore totale di 135,4 miliardi. (Tua)