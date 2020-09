Business news: Iran, capo delle industrie della difesa, pronti a esportare miliardi di dollari in equipaggiamento militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha la capacità di esportare equipaggiamento militare per miliardi di dollari. Lo ha affermato l'ammiraglio Amir Rastegari, capo dell'organizzazione delle industrie del ministero della Difesa, come riferisce l'agenzia stampa "Mehr News". Le esportazioni di materiale militare seguiranno alla rimozione dell'embargo sulle armi contro la Repubblica islamica prevista per ottobre come parte del Piano d'azione globale congiunto (Jpcoa, noto anche come accordo sul nucleare iraniano) del 2015. Rastegari ha anche annunciato l'inizio della costruzione del sottomarino Besat e la consegna alla Marina del cacciatorpediniere Dena entro il 20 marzo 2021 (fine dell'anno islamico). (Res)