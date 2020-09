Business news: Egitto, fonti "Nova", entro due mesi inaugurazione da parte di Dp World del terminal di Ain Sukhna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dp World, società portuale emiratina, inaugurerà entro due mesi un terminal presso l'area di Ain Sukhna, all'interno della zona economica del canale di Suez (Sczone), in Egitto. Lo ha reso noto un funzionario della Sczone ad "Agenzia Nova". La dichiarazione è giunta dopo una riunione tra il rappresentante della Scz Yahiya Zaki e SUhail al Banna, direttore esecutivo di Dp World in Africa e Medio Oriente. Zaki ha dichiarato di avere discusso con al Banna l'andamento delle operazioni nel terminal di Ain Sukhna e di prevedere l'inaugurazione del terminal nei mesi a venire. In luglio, il terminal in questione ha già accolto una supernave per il trasporto di container. A fine febbraio 2018, Sczone ha assegnato a Dp World la realizzazione della prima fase del megaprogetto "SUkhna World", il quale mira alla trasformazione di 95 chilometri quadrati a Ain Sukhna in una zona industriale e di altri 22 chilometri quadrati in un porto. Dei primi 95 chilometri quadrati, la prima fase includerà 30 chilometri quadrati che verranno trasformati in hub per industrie farmaceutiche, telecomunicazioni, edilizia, logistica, tessile, automotive, industria alimentare, energia e petrolchimica. (Cae)