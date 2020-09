Business news: Algeria, perdite di petrolio da oleodotto Sonatrach nel sud del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una macchia di petrolio si è formata presso Oued Souf, a sud dell'Algeria, a causa di perdite di petrolio da un oleodotto della compagnia nazionale degli idrocarburi Sonatrach. Secondo quest'ultima, il maltempo registrato nelle aree meridionali del paese ha causato due perdite all'oleodotto Ok1 che collega il bacino di Hamra a Skikda, nel nord dell'Algeria. La prima perdita si è venuta a creare all'uscita della stazione di pompaggio Sp2 nel comune di Djamiaa, mentre la seconda si trova al chilometro 263 dell'oleodotto, nella regione di El Mghir. Sonatrach ha indicato che il tratto di oleodotto interessato è stato isolato come misura preliminare e tutti i provvedimenti necessari sono stati presi per gestire la situazione, tra cui lo stop temporaneo al pompaggio di petrolio nell'oleodotto e il reclutamento dello staff tecnico specializzato per effettuare le riparazioni necessarie. (Ala)