Business news: Burundi, Hrw invita Paesi Ue a rinnovare mandato della Commissione d'inchiesta Onu

- La Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sul Burundi rimane "l'unico meccanismo indipendente con risorse ed esperienza sufficienti per documentare, monitorare e riferire sulle violazioni dei diritti umani" nel Paese africano, e a questo scopo gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero sostenere il rinnovo del suo mandato e proporre azioni specifiche. Lo sostiene l'organizzazione non governativa Human Rights Watch, che in un comunicato ha sostenuto che il mancato rinnovo del mandato della Commissione "segnalerebbe al governo che la sua strategia di ostruzionismo contro gli organismi indipendenti che indagano sugli abusi ha funzionato". Fino a quando il presidente Evariste Ndayishimiye "non mostrerà la volontà di tradurre le promesse in azioni, la Commissione dovrebbe continuare il suo lavoro", ha sottolineato l'ong. L'appello di Hrw traduce i timori dell'ong sul rischio che il governo di Gitega non applichi sanzioni ai responsabili della crisi seguita alle elezioni del 2015, che ha provocato almeno 1500 morti e l'esilio dal paese di circa 330 mila persone. (Res)