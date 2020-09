Business news: Ue, forniti 500 mila test per coronavirus a Centri africani controllo e prevenzione malattie di Addis Abeba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sono stati forniti 500 mila kit di test di Coronavirus ai Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie di Addis Abeba, in Etiopia. Lo ha annunciato la Commissione europea, spiegando che i kit di test sono stati consegnati da un volo del ponte aereo umanitario dell'Ue e fanno parte di un pacchetto di sostegno immediato di 10 milioni di euro all'Unione Africana da parte del governo tedesco in risposta alla pandemia di coronavirus in corso. In totale, quasi 1,4 milioni di test per l'individuazione del virus saranno messi a disposizione dei paesi dell'Unione africana. "Attraverso il ponte aereo umanitario dell'Ue, la Commissione europea continua a lavorare fianco a fianco con gli Stati membri per sostenere i paesi vulnerabili in mezzo alla pandemia di coronavirus", ha dichiarato il commissario europeo alla gestione delle crisi, Janez Lenarcic. (Res)