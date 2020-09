Business news: Kenya, industria petrolifera Usa chiede di modificare legge anti plastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali compagnie petrolifere statunitensi, riunite nell'American Chemistry Council, hanno chiesto al governo Usa di fare pressione sul Kenya, affinché le autorità rivedano la politica di leader mondiale contro i rifiuti di plastica. E' l'allarme lanciato da diverse associazioni ambientaliste, fra cui anche Greenpeace, secondo le quali le aziende avrebbero invitato Washington ad esprimersi sulla questione, mentre fra i due Paesi sono in corso storici negoziati per concludere un accordo commerciale. Nella lettera inviata lo scorso 28 aprile dal direttore del commercio internazionale dell'American Chemistry Council, Ed Brzytwa, la coalizione industriale esorta sia gli Stati Uniti che il Kenya a vietare l'imposizione di limiti interni alla "produzione o al consumo di sostanze chimiche e plastica" e al loro commercio internazionale. "Prevediamo che in futuro il Kenya potrebbe fungere da hub per la fornitura di prodotti chimici e plastica prodotti negli Stati Uniti ad altri mercati in Africa", si legge nella lettera citata dai media locali. Quest'ultima è stata consultata per prima da Unearthed, un'associazione affiliata a Greenpeace. Nel 2017 il Kenya ha imposto il divieto più severo al mondo sull'uso, la produzione e l'importazione di sacchetti di plastica, parte dei crescenti sforzi globali per limitare una delle principali fonti di rifiuti di plastica. (Res)