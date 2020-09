Business news: Etiopia, paese diventa 50mo membro del Cabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia è entrata a far parte del Centro internazionale per l'Agricoltura e le Bioscienze (Cabi), diventando il 50mo membro dell'organizzazione. Lo ha confermato il capo esecutivo di Cabi, Trevor Nicholls, precisando che il processo di richiesta di adesione al Cabi è stato guidato dal ministero dell'Agricoltura dell'Etiopia, con il quale Cabi collabora da tempo. Secondo il ministro di Stato etiope con delega all'Agricoltura Sani redi Ahmed, il governo dell'Etiopia è impegnato ad ottimizzare il suo potenziale per garantire una maggiore sicurezza alimentare per i suoi cittadini, e per estendere le sue capacità per l'esportazione di colture considerate chiave, compresa quella del caffè". (Res)