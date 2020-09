Business news: Thailandia, il ministro delle Finanze Predee si dimette dopo 26 giorni d’incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze thailandese, Predee Daochai, ha presentato le sue dimissioni al premier Prayut Chan-o-cha, che ancora deve accettarle. Lo riporta il “Bangkok Post”. L'ex presidente del gruppo bancario thailandese Kasikornbank, che aveva accettato il suo incarico lo scorso 6 agosto, lascia il dicastero dopo solo 26 giorni di incarico, citando motivi di salute. Secondo fonti citate dalla stampa locale, tuttavia, il Predee non ha trovato un'intesa con il suo vice, Santi Prompat, esponente del partito Palang Pracharath (Pprp), sul rimpasto di funzionari di alto rango, in particolare su chi dovrebbe dirigere il dipartimento delle dogane e delle accise. Sembra infatti che il ministro dimissionario volesse nominare Lavaron Sangsnit, direttore dell’Ufficio per la politica fiscale, mentre Santi spingeva sulla scelta di Prapas Kong-Ied, attuale direttore dell'Ufficio statale per le imprese. Nonostante la guida del dipartimento sia stata affidata a Lavaron Sangsnit, Predee ha comunicato comunque di voler abbandonare il suo incarico. La notizia delle dimissioni ha fatto registrare un leggero calo dell'indice Set dello 0,9 per cento. L’indice si è poi ripreso nel corso della giornata. Le dimissioni di Predee giungono in un contesto di forti tensioni in Thailandia, dove da settimane movimenti studenteschi scendono in piazza per chiedere le dimissioni del premier Chan-o-cha e una riforma della monarchia. (Fim)