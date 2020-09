Business news: Corea del Sud, erede di Samsung incriminato per presunti illeciti in una fusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Samsung Electronics, Lee Jae-yong, è stato formalmente incriminato per presunti illeciti in una fusione tra due controllate e per frode contabile in relazione a un’altra società del gruppo sudcoreano Samsung. La controversa fusione è quella tra Samsung C&T e Cheil Industries, risalente al 2015. La frode contabile, invece, si riferisce a Samsung Biologics. Le accuse a carico dell’erede dell’impero Samsung vanno dal commercio sleale alla manipolazione dei prezzi azionari alla violazione della fiducia. Insieme a lui sono stati accusati altri dieci tra dirigenti ed ex dirigenti del conglomerato industriale. Tra loro Lee Young-ho e Kim Shin, rispettivamente direttore ed ex direttore di C&T; Choi Chi-hoon, presidente del consiglio di amministrazione di C&T; Kim Tae-han, amministratore delegato di Samsung Biologics; Choi Gee-sung e Kim Jong-joong, che avevano guidato il soppresso ufficio Strategia per il futuro. Lee Jae-yong è stato incriminato dalla procura distrettuale centrale di Seul, guidata dal procuratore Lee Bok-hyun. A giugno la procura ne aveva chiesto l’arresto, ma la Corte distrettuale centrale di Seul aveva respinto la richiesta non riscontrando elementi probatori sufficienti a motivarlo. (Git)