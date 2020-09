Business news: India, entro l’anno lancio iniziativa con Giappone e Australia su catene approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio e dell’industria dell’India, Piyush Goyal, si è riunito in videoconferenza con il ministro del Commercio, del turismo e degli investimenti dell’Australia, Simon Birmingham, e il ministro dell’Economia, del commercio e dell’industria del Giappone, Kajiyama Hiroshi, per discutere dei recenti cambiamenti su scala globale nel panorama economico e tecnologico alla luce della crisi Covid-19. I ministri hanno ribadito la loro determinazione ad assumere un ruolo guida nella realizzazione di un ambiente commerciale e di investimento libero, equo, inclusivo, non discriminatorio, trasparente, prevedibile e stabile e nel mantenere i loro mercati aperti. Inoltre, hanno sottolineato la necessità di migliorare la tenuta delle catene di approvvigionamento nella regione indo-pacifica. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. (Inn)