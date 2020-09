Business news: Turchia, produzione d'acciaio aumentata del 7,5 per cento su base annua a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di luglio la produzione di acciaio in Turchia è aumentata del 7,5 per cento su base annua per raggiungere i 3,1 milioni di tonnellate. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu" citando l'Associazione siderurgica turca. Le importazioni di acciaio sono aumentate del 17 per cento annuo, ma il loro valore è diminuito dell'11 per cento grazie al calo dei prezzi. Le esportazioni sono diminuite dell'1,9 per cento in luglio, attestandosi a 1,0 milioni di tonnellate. La scorsa settimana, il ministro delle Finanze turco, Berat Albayrak, ha dichiarato che il paese si trova in una fase di ripresa economia cosiddetta "a V" dopo una contrazione del 9,9 per cento su base annua registrata nel secondo trimestre. (Tua)