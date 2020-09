Business news: Infrastrutture, Saudi Railways premiata per misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Saudi Railways (Sar) ha vinto l'International Safety Award 2020 del British Safety Council per la sua gestione esemplare dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente. L'amministratore delegato della Sar, Bashar bin Khalid al Malik, ha affermato che la società pone in prima linea nei suoi piani strategici l'applicazione dei più elevati standard di sicurezza nella gestione della rete ferroviaria nel Regno. "Siamo orgogliosi che Sar abbia vinto questi premi internazionali, che riflettono gli sforzi e le decisioni prese per applicare e sviluppare misure di salute e sicurezza", ha detto l’Ad, citato dal quotidiano “Arab News”. E’ la seconda volta consecutiva che Saudi Railways vince l'International Safety Award. (Res)