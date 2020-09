Business news: Iran, sviluppo di centrale termoelettrica per aumentare esportazioni verso l’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Energia iraniano ha annunciato l’ampliamento della centrale di Kermanshah, nella regione del Kurdistan iraniano, per aumentare le esportazioni di energia elettrica verso l’Iraq. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". Humayun Haeri, portavoce del dicastero per l'Energia iraniano, ha dichiarato che la seconda unità della centrale termoelettrica - inaugurata nei giorni scorsi - ha una capacità di 307 megawatt. L'Iraq importa dalla Repubblica islamica 1.200 megawatt. I frequenti blackout nel paese sono all'origine di importanti proteste popolari, che lo scorso ottobre sono state represse con violenza dalle forze di sicurezza prima di costringere alle dimissioni l'allora premier Adel Abdul Mahdi. Nel corso dei 17 anni, il dicastero dell'Elettricità è stato guidato da otto ministri, di cui quattro sono stati obbligati a dimettersi e altri tre sono stati processati per corruzione. Nello stesso periodo, al ministero sono stati assegnati 62 miliardi di dollari, il che non ha tuttavia permesso di ovviare a interruzioni nella fornitura di elettricità di almeno 16 ore al giorno. Il paese mediorientale ha bisogno di oltre 23 mila megawattora per raggiungere l'autonomia energetica, mentre attualmente la produzione interna è di soli 19 mila megawattora. (Res)