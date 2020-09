Business news: Libia, Tripoli firma un memorandum d'intesa con la Banca centrale della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Libia con sede a Tripoli ha firmato un memorandum d'intesa con la Banca centrale turca "che definisce le condizioni per una cooperazione continua tra le due parti". In un comunicato alla stampa, la Banca centrale turca ha dichiarato che l'intesa mira a rafforzare le relazioni economiche e la cooperazione finanziaria tra i due paesi. Secondo il sito web d'informazione "Al Ain", l'istituto di Ankara ha spiegato che il memorandum contribuisce a stabilire il terreno necessario per sviluppare la cooperazione con la controparte libica nelle questioni relative alle banche centrali, senza fornire ulteriori dettagli. (Lit)