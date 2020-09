Business news: Marocco, in programma l’apertura di tre nuove zone industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Millennium Challenge Corporation (Mcc) finanzierà l'apertura di tre zone industriali per un totale di 140 ettari in Marocco, in particolare a Had Soualem, Bouznika e Sahel Lakhyayta. Lo riferisce oggi il quotidiano marocchino "L'Economiste". L'Agenzia Mca-Marocco ha già lanciato un invito a collaborare per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione di questi parchi. L'obiettivo è attrarre investimenti e creare opportunità di lavoro qualificato nel settore industriale. Il giornale specifica che le aziende interessate hanno tempo fino al 17 settembre per presentare le loro offerte e che i candidati vincitori firmeranno un accordo di partnership di 30 anni con il governo per i siti Had Soualem e Sahel Lakhyayta e 15 anni per il sito Bouznika. (Mar)