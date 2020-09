Business news: Egitto, Moody's conferma rating "B2", "Paese resiliente agli shock finanziari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating di Moody's ha confermato il giudizio sul credito dell'Egitto a “B2” con outlook stabile, grazie a una politica efficace e la capacità di gestire gli shock finanziari. "Il profilo del credito B2 dell'Egitto riflette la sua economia considerevole e diversificata, l'ampia base di finanziamento nazionale e le riserve valutarie sufficienti a coprire le passività esterne in scadenza nei prossimi tre anni. I livelli relativamente bassi di debito pubblico in valuta estera ed estero hanno contribuito al giudizio sul profilo di credito dell'Egitto", si legge nel rapporto di Moody's Investors Service. L'inflazione in calo e politiche monetarie credibili hanno consentito alla Banca centrale di tagliare i tassi di interesse, spiega Moody's, il che ha contribuito al graduale calo dei costi di indebitamento interni del governo. "Questa prospettiva di credito riflette la resilienza del profilo di credito dell'Egitto contro gli shock finanziari nonostante l'elevata esposizione, un fatto positivo per il suo profilo di credito", afferma Elisa Parisi-Capone, vice president e senior analyst di Moody's. (Cae)