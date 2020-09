Business news: Ghana, presidenza annuncia riapertura spazio aereo dall'1 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ghana riapre il suo spazio aereo ai voli internazionali a partire dall'1 settembre, dopo la chiusura disposta a marzo nel quadro delle restrizioni da coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Nana Akufo-Addo in un discorso alla nazione tenuto in diretta televisiva, nel quale ha precisato che i confini terrestri e marittimi del Paese rimarranno chiusi. A luglio l'inflazione annuale dei prezzi al consumo è salita a 11,4 punti percentuali dall'11,2 per cento del mese precedente, trainata dall'aumento dei prezzi di cibo e trasporti. L'aumento percentuale, come annunciato dal direttore dell'Ente di statistica nazionale Samuel Annim, ha superato la fascia stimata dalla banca centrale all'8 per cento ed è conseguenza dell'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia, di cui ha colpito tutti i settori, dal cacao all'oro, al petrolio. Durante il mese considerato l'inflazione alimentare è stata del 13,7 per cento, rispetto al 9,7 per cento registrata dall'inflazione non alimentare. A giugno, il governatore della Banca centrale del Ghana, Ernest Addison, aveva detto di aspettarsi che l'inflazione tornasse al livello stimato dalla banca sul medio termine ed entro il secondo trimestre del 2021, a condizione però che fossero adottate misure fiscali adeguate per attutire l'impatto della pandemia. (Res)