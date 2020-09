Business news: Nepal, voli interni ancora sospesi mentre riprendono quelli internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dei voli domestici in Nepal è stata rinviata al 16 settembre. Lo ha deciso l’Autorità per l’aviazione civile (Caan) in considerazione della situazione attuale dell’epidemia di coronavirus. I voli internazionali, invece, sono ripresi dopo cinque mesi di sospensione (con l’eccezione di quelli speciali per i rimpatri). I collegamenti sono limitati per numero, paesi e passeggeri: l’ingresso è consentito a non più di 800 persone al giorno. Secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità i casi sono 40.529, di cui 22.178 risolti, e i decessi 239. (Inn)