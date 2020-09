Business news: presidente Indonesia, subito un canale con Singapore per i viaggi turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indonesiano spera di avviare al più presto con Singapore un canale per facilitare i viaggi turistici. Lo ha annunciato il presidente Joko Widodo, ripreso da "Channel News Asia". Parlando con i giornalisti, Widodo si è detto convinto che la misura potrà dare una spinta ai legami bilaterali, in particolare nel settore economico e commerciale. Nel primo trimestre del 2020, Singapore è stato infatti il principale investitore straniero dell'Indonesia, con un totale di 2,7 miliardi di dollari di investimenti, secondo i dati dell'Indonesian Investment Coordinating Board. Finora Singapore ha avviato canali per i viaggi commerciali con Cina, Malesia e Brunei. Sono ripresi i viaggi turistici tra la città-Stato e Brunei, resi possibili dall'accordo siglato tra i due paesi nell'ambito del Reciprocal Green Lane, dopo l'interruzione imposta dal coronavirus. L'Indonesia invece ha simili accordi con Cina, Corea del Sud e gli Emirati arabi uniti. (Fim)