Business news: Cina, in stallo le trattative per la cessione delle attività di TikTok negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui per la cessione delle attività di TikTok negli Stati Uniti sono giunti a una fase di stallo sulla questione dell’inclusione negli affari degli algoritmi di base dell’app. Lo afferma il “Wall Street Journal” citando fonti vicine alle trattative. Gli algoritmi, che determinano la visibilità dei video degli utenti e sono considerati “l’ingrediente segreto” di TikTok, dovevano essere inclusi nei negoziati, ma venerdì scorso il governo cinese ha varato nuove restrizioni alla condivisione di tecnologie di intelligenza artificiale. Un ordine che potrebbe comportare la necessità di un’approvazione da parte delle autorità cinesi e che complica ulteriormente i colloqui, nati dopo la decisione del presidente Donald Trump di bandire TikTok negli Usa a meno che l’app non venga venduta a un’azienda statunitense. L’ultimatum della Casa Bianca è stato fissato per il 15 settembre prossimo. ByteDance, l’azienda cinese che ha sviluppato TikTok, ha fatto sapere che si adeguerà al nuovo provvedimento del governo di Pechino e che sta cercando di capire come procedere nelle trattative se le nuove restrizioni dovessero applicarsi ai suoi algoritmi. Per i possibili acquirenti, riferiscono le fonti del “Wall Street Journal”, comprare TikTok senza gli algoritmi sarebbe come acquistare “un’auto di lusso con un motore a buon mercato”. Al momento vi sono due gruppi principali interessati all’acquisto dell’app in voga tra i giovanissimi: Microsoft, che sta trattando in partenariato con la catena di supermercati Walmart, e Oracle Corporation, che può godere dell’alleanza con alcuni investitori di ByteDance come Sequoia Capital, General Atlantic e Coatue Management. Per cedere le attività negli Stati Uniti, ByteDance chiede una somma pari a 30 miliardi di dollari, nonostante il reale importo dell’affare sia ancora oggetto di discussioni. (Nys)