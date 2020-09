Business news: India, il governo blocca 118 app per motivi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Elettronica e della tecnologia dell’informazione indiano ha deciso di bloccare 118 applicazioni internet e di telefonia mobile “poiché in considerazione delle informazioni disponibili sono impegnate in attività pregiudizievoli per la sovranità e l’integrità dell’India, la difesa dell’India, la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico”. Lo rende noto un comunicato pubblicato dal dicastero. Il blocco, si legge nella nota, è stato disposto ai sensi della sezione 69A della legge Information Technology Act del 2000 e delle successive norme Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public) Rules del 2009. Nell’elenco delle app messe al bando ci sono Baidu, Baidu Express Edition, Tencent Watchlist, FaceU, WeChat Reading, Tencent Weiyun, Pubg Mobile e Pubg Mobile Lite. (Inn)