Business news: Cina, dogana di Pechino effettuerà test dell'acido nucleico su alimenti importati dalla catena del freddo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dogana di Pechino effettuerà nuovi test dell'acido nucleico per la Covid-19 su tutti gli alimenti importati dalla catena del freddo. Lo ha reso noto l'Amministrazione generale delle dogane (Gac). Anche altre merci saranno testate se provengono da paesi e regioni ad alto rischio, ha spiegato la dogana. Tutti i mezzi di trasporto in entrata e lo stoccaggio degli alimenti importati dalla catena del freddo saranno disinfettati. Nel frattempo, la dogana di Pechino lavorerà con altre dogane e con il sostegno dell'Amministrazione generale delle dogane, per rafforzare la supervisione del cibo della catena del freddo importato da altri porti nella capitale, nel tentativo di garantire la sicurezza del cibo importato a Pechino. (Cip)