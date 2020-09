Business news: candidato premier Suga, necessario rafforzare competitività banche regionali del Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Giappone è necessario rafforzare la competitività delle banche regionali e rivitalizzare le economie regionali. Lo sostiene il candidato premier Yoshihide Suga, attuale capo di gabinetto del primo ministro dimissionario Shinzo Abe, secondo cui gli istituti bancari regionali stanno soffrendo le blande politiche monetarie della Banca centrale. “Le banche regionali dovranno riformarsi per rafforzare le proprie basi operative e contribuire alle rispettive comunità”, ha dichiarato Suga durante una visita alla prefettura di Akita, nel nord del Paese, ripreso dal quotidiano “Nikkei”. Il candidato alla guida del governo giapponese ha fatto inoltre riferimento a una legge speciali che liberi dallo scrutinio dell’antitrust le fusioni tra banche regionali. Secondo Suga, la necessità di cambiare e di ridurre le banche regionali è legata anche al fatto che esse servono città di piccole dimensioni le cui popolazioni sono in calo e nelle quali le occasioni di investimento sono inferiori: così “ci sono poche imprese rurali che possono capitalizzare i fondi sempre più ingenti della banca centrale”. Il Giappone ha cercato in passato di stimolare le economie rurali incoraggiando i turisti stranieri a visitare le zone di campagna e sostenendo le esportazioni di prodotti agricoli. Tuttavia, tali politiche hanno danneggiato i piccoli e medi istituti finanziari regionali, di cui da più parti si chiede una riorganizzazione. (Git)