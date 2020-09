Business news: ministro Esteri Cina, facilitare movimento transfrontaliero di persone e merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a collaborare con tutte le parti per promuovere un'iniziativa per facilitare il movimento transfrontaliero di persone e merci. Lo ha dichiarato il 3 settembre il ministro degli Esteri cinese Wang Yi nel corso di una videoconferenza dei ministri degli Esteri del Gruppo dei 20 (G20). Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", Wang sostiene che è necessario che la conferenza si concentri sugli scambi di personale e sulle questioni relative al controllo delle frontiere. "Tutte le parti dovrebbero espandere gradualmente e in modo ordinato gli scambi di personale e aggiornare i canali bilaterali stabiliti con la premessa di garantire la prevenzione della pandemia Covid-19. Tutte le parti dovrebbero rafforzare la comunicazione reciproca sulle informazioni relative all'epidemia, implementare test dell'acido nucleico e riconoscere reciprocamente i risultati dei test e i codici sanitari", ha affermato Wang. Tutti i paesi dovrebbero inoltre costruire un "canale verde" per le merci, migliorare l'efficienza dello sdoganamento, sbloccare le catene di approvvigionamento e le catene industriali ed esplorare la fattibilità di implementare tariffe zero su importanti materiali e prodotti medici, ha affermato. (Cip)