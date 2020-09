Business news: Iraq, per il secondo mese consecutivo aumento degli introiti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo mese consecutivo sono aumentati gli introiti derivanti dalle esportazioni petrolifere da parte dell'Iraq. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". In agosto, l'Iraq ha esportato una media di 2,957 milioni di barile al giorno, per un totale di 3,517 miliardi di dollari di introiti a un prezzo medio di 43,69 dollari al barile. Lo scorso mese ha registrato un aumento degli introiti di 30 milioni di dollari rispetto a luglio - quando l'Iraq ha registrato introiti per 3,487 miliardi - malgrado la diminuzione delle esportazioni su base mensile di 166 mila barili al giorno. In giugno, l'Iraq ha esportato 2,816 milioni di barili al giorno, per introiti pari a 2,861 miliardi di dollari. In maggio, le esportazioni sono state di 3,212 milioni di barili al giorno, pari a 2,91 miliardi di dollari in introiti. In maggio, i paesi dell'Opec+ si sono impegnati a tagliare la produzione di 9,7 milioni di barili al giorno, meno dei 10 milioni inizialmente previsti, la riduzione maggiore della storia. (Res)