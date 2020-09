Business news: Egitto, a società francese gestione terza linea metropolitana del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Egitto ha firmato con la società francese Ratp Dev un contratto con cui affida a quest'ultima la gestione della terza linea della metropolitana del Cairo per quindici anni. Lo ha reso noto il ministero dei Trasporti del Cairo. Il valore del contratto è di 1,138 miliardi di euro. Il ministro dei Trasporti, generale Kamel al Wazir, ha dichiarato che l'iniziativa "mira a diminuire la pressione sulla Compagnia egiziana per la gestione della metropolitana del Cairo (Ecmocs)", aggiungendo che "la compagnia francese sarà responsabile della sola gestione della terza linea. Ciononostante, il governo egiziano sarà responsabile di emissione e determinazione del prezzo dei titoli di viaggio". Il contratto entrerà in vigore in gennaio. La linea tre della metropolitana cairota è aperta del 2012 e si estende per quasi 47 chilometri da est a ovest della capitale egiziana. La rete metropolitana cairota è utilizzata ogni giorno da oltre tre milioni di pendolari. Ciononostante, la Ecmocs è alle prese da anni con pesanti perdite e debiti che hanno spinto il governo ad aumentare tre volte nel giro di tre anni il prezzo dei biglietti. (Cae)