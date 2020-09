Kosovo: presidente Thaci incontro nuovo capo Ufficio Ue, “ancora molto da fare per integrazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha incontrato oggi il nuovo capo dell’Ufficio dell’Unione europea in Kosovo, l’ambasciatore Tomas Szunyog. Thaci ha ribdaito durante l’incontro che il Paese è impegnato in unico percorso, ovvero quello dell’integrazione nell’Unione europea. “È stato fatto molto, ma resta ancora molto da fare ", si legge in una dichiarazione rilasciata dall’ufficio della presidenza di Pristina. Thaci ha affermato poi in un tweet che il Kosovo “rimane impegnato nella sua agenda dell'Ue e nell'adesione definitiva”. Inoltre secondo il capo di Stato kosovaro, “entrambe le parti devono contribuire a costruire un partenariato credibile e accelerare il processo di integrazione europea del Kosovo”.(Alt)