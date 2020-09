© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEInaugurazione del tratto di via Pacini riqualificata dai volontari di Retake Milano. Partecipano gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica e Verde) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione).via Pacini/via Bazzi (ore 18.00)REGIONEGli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile) e Lara Magoni (Turismo, marketing territoriale e moda) partecipano al viaggio del treno storico a vapore “Sebino Express” da Milano eBergamo per Paratico Sarnico.Partenza - Stazione di Milano Centrale (ore 7.50)Momento istituzionale con direttore generale Fondazione Fs - ristorante Boheme, ex stazione di Paratico Sarnico, via Roma 15 - Paratico Sarnico/Bs (ore 11.15)VARIE46° Forum annuale The European House-Ambrosetti.Villa D’Este - Cernobbio/Co (dalle 9.30)Incontro pubblico con il segretario della Lega Matteo Salvini insieme al segretario della Lega Lombarda Salvini Premier Paolo Grimoldi.Piazza XI febbraio - Cologno Monzese (MI) (ore 11.30)Nell’ambito del palinsesto di eventi organizzato dal Pd Milano Metropolitana “Ricomincia con noi”, il dibattito “Sicurezza, diritti e libertà. Come coniugarli nelle moderne società”, con il viceministro dell’Interno Matteo Mauri e la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo.Ortica, via S. Faustino 5 (ore 21.15) (Rem)