Business news: Cina sospende importazioni orzo da principale esportatore australiano

- La Cina ha sospeso le importazioni di orzo dal più grande esportatore di grano australiano. Sul suo account ufficiale WeChat, l'Amministrazione generale delle dogane ha spiegato che le spedizioni di orzo da Cbh Grain sono state interrotte dopo che in diverse occasioni sarebbero stati trovati parassiti. La decisione di Pechino nei confronti del grano Cbh arriva dopo l'imposizione di dazi di oltre l'80 per cento sull'orzo australiano all'inizio di quest'anno. Secondo la stampa internazionale, si prevede che l'Australia produrrà circa 10,6 milioni di tonnellate di orzo quest'anno, con una quota di Cbh di circa il 30 per cento. (Cip)