Business news: Cina, in 7 mesi quasi 2 miliardi di dollari di investimenti stranieri nelle zone di libero scambio

- Le sei zone pilota di libero scambio (Ztl) della Cina hanno attratto solidi investimenti e scambi esteri nei primi sette mesi dell'anno. "Le sei Ztl pilota nelle regioni di Shandong, Jiangsu, Guangxi, Hebei, Yunnan e Heilongjiang, così come l'area Lingang di Shanghai, hanno attirato 13,1 miliardi di yuan (circa 1,9 miliardi di dollari) di investimenti stranieri durante il periodo gennaio-luglio", ha dichiarato in una conferenza stampa Tang Wenhong, funzionario del ministero del Commercio cinese. Il commercio estero nelle sei zone è stato di 660,8 miliardi di yuan (96,8 miliardi di dollari) nel periodo di sette mesi, rappresentando il 10,8 per cento del commercio estero totale nelle regioni. "Le zone pilota hanno svolto un ruolo positivo nella stabilizzazione del commercio estero e degli investimenti in un mercato internazionale lento. Mentre le riforme istituzionali continuano ad approfondirsi, le Ztl forniranno ulteriori contributi al perseguimento del paese di un'apertura di livello superiore", ha osservato Tang. (Cip)