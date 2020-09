Business news: Giappone, uomini d’affari sempre più sospettosi verso la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini d’affari giapponesi sono sempre più sospettosi nei confronti della Cina: lo rivela un sondaggio del Centro di ricerca economica del Giappone pubblicato da “Nikkei”. In base alle rilevazioni, circa metà degli intervistati si dichiara a sostegno delle dure posizioni assunte nei confronti della Cina dal presidente statunitense Donald Trump. Secondo il 43,7 per cento, il governo giapponese dovrebbe adottare delle restrizioni agli affari con la Cina nel campo dell’alta tecnologia, poiché quest’ultima potrebbe essere utilizzata da Pechino con finalità militari. I risultati del sondaggio mostrano che gli imprenditori giapponesi sono più preoccupati dal rischio che gli affari in Cina possano concludersi con perdite finanziarie che ingolositi dalla vastità del mercato locale. Il sondaggio è stato condotto a metà luglio con interviste a 3 mila uomini d’affari, 1.100 dei quali lavorano in compagnie giapponesi che hanno interessi in Cina. (Git)