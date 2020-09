Serbia-Kosovo: inviato Usa Grenell, nessun accordo firmato con Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Serbia e Kosovo hanno firmato ieri alla Casa Bianca un accordo per la cooperazione economica ma non hanno sottoscritto alcun accordo con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato l'inviato speciale Usa per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Richard Grenell, in merito a quanto dichiarato dal presidente serbo, Aleksandar Vucic, secondo cui la delegazione serba avrebbe firmato un impegno solo con gli Stati Uniti per la cooperazione con Pristina ma senza riconoscerne la sovranità. Alla domanda se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un documento, Grenell ha risposto dicendo "è vero". "Ha solo firmato la conferma che lavoreranno insieme per attuare l'accordo", ha detto il diplomatico ripreso dalla stampa albanese. L'inviato speciale ha aggiunto che "le due parti hanno firmato accordi di cooperazione per normalizzare le relazioni economiche". (segue) (Alt)