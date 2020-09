Cernobbio: per manager vantaggi da economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo televoto svolto nella seconda giornata del Forum Ambrosetti è stato chiesto ai top manager presenti a Villa d’Este e collegati in remoto il parere sul valore delle strategie di economia circolare per le proprie imprese. Uno su due (50 per cento) ha affermato che l’implementazione di strategie di economia circolare o criteri Esg ha portato notevoli ritorni, il 21,9 per cento del campione afferma di averlo fatto ma senza riscontrare ulteriori vantaggi mentre il 28,1 per cento ha dichiarato di non averlo ancora fatto ma di averne in programma per il futuro.(com)