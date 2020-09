Bulgaria: premier Borisov, prossimo anno sarà “molto difficile” a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo anno e mezzo sarà “molto difficile” per la Bulgaria nel fronteggiare la pandemia di coronavirus. Lo ha detto il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, nel corso di un sopralluogo in un cantiere autostradale vicino Sofia. "Stiamo preparando un piano per i prossimi mesi, perché il Paese deve essere pronto ad affrontare la crisi seguita alla pandemia", ha dichiarato Borisov secondo quanto riferito in un comunicato del governo di Sofia. Il premier bulgaro ha osservato che le misure economiche e finanziarie a sostegno delle imprese continueranno ad essere attuate e ha elogiato l'ottimo lavoro delle autorità sanitarie nel fronteggiare la diffusione del nuovo coronavirus. "Continuiamo a gestire la pandemia con maggior successo in Europa, senza che le persone sentano una tensione mentale: tutto funziona, non c'è settore che non funziona al momento, a differenza di altri luoghi in Europa. E i nostri indicatori sono ancora i migliori", ha proseguito il capo di governo osservando che l'economia globale continua ad essere in declino.(Bus)