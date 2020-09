Germania-Russia: Mcallister (Cdu) difende Nord Stream 2, conforme a diritto internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito degli ultimi sviluppi del caso di Aleksej Navalnyj, la costruzione del Nord Stream 2, il gasdotto tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, deve essere fermata. È quanto dichiarato ieri dal presidente della commissione Affari Esteri del Bundestag, Nobert Roettgen, esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Roettgen ha affermato che “il Nord Stream 2 è sempre stato un progetto contro la maggioranza degli europei”. In particolare, il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag ha osservato che gasdotto si associa a un “completo disprezzo della percezione della minaccia” proveniente dalla Russia diffusa in Europa orientale”. Il Nord Stream 2 divide, dunque,l'Ue e invia a Mosca segnali di mancanza di unità, debolezza e disaccordo tra gli Stati membri. Per Roettgen, con il caso Navalnyj, “dobbiamo sostituire i rituali dell'indignazione, che di solito durano soltanto pochi giorni, con una vera politica”. (segue) (Geb)