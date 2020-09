Germania-Russia: Mcallister (Cdu) difende Nord Stream 2, conforme a diritto internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Putin, “ciò può significare soltanto una politica di chiarezza e ragionevole rigore. In tale prospettiva, “la Germania deve procedere al riesame del Nord Stream 2 e renderlo oggetto della politica europea”. Roettgen ha, quindi, avvertito, che. “se il gasdotto dovesse essere completato ora, per Putin questa sarebbe la massima conferma per continuare la politica che ha attuato sino a oggi”. Per tale motivo, secondo il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, “la decisione europea dovrebbe essere fermare il Nord Stream 2”. Roettgen è candidato alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). A tale incarico concorrono anche il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, e Friedrich Merz, esponente della destra del partito e severo critico della cancelliera Angela Merkel. (Geb)