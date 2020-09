Business news: Cina, ministero Commercio allarga inchiesta su vino australiano dai prezzi ai sussidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Commercio della Cina ha avviato un’altra inchiesta, la seconda, sul vino australiano. Lo ha reso noto il dicastero. All’indagine antidumping annunciata due settimane fa ne è stata associata una riguardante i sussidi, un iter analogo a quello relativo all’orzo, conclusosi con l’applicazione di tariffe. Come quella antidumping, l’inchiesta sui prodotti sovvenzionati nasce da un reclamo della China Alcoholic Drinks Association e riguarda il vino venduto in contenitori inferiori a due litri. Gli accertamenti si concentreranno su 37 articoli, su 40 segnalati, e prenderanno in considerazione le importazioni successive al 2015, dopo il lancio da parte del governo australiano di un programma di sostegno alle esportazioni. (Cip)