Business news: Filippine, Duterte apre a compagnie cinesi nonostante restrizioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, permetterà alle compagnie cinesi di partecipare a progetti infrastrutturali nel Paese e nel Mar cinese meridionale nonostante siano recentemente finite nel mirino degli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia di stampa "Philippine News Agency", citando il portavoce presidenziale Harry Roque. Il presidente Duterte, secondo quanto riferito da Roque, ritiene che il governo Usa può bandire le compagnie cinese dal proprio territorio e dalle basi militari sotto la sua giurisdizione, ma non può imporre di seguire tali direttive alle Filippine, perché queste sono "uno Stato indipendente e libero". Il governo di Manila, secondo quanto affermato dal portavoce della presidenza, ha infatti bisogno di investimenti cinesi. Il dipartimento del Commercio statunitense la scorsa settimana ha annunciato di aver aggiunto 24 aziende cinesi di proprietà statale, comprese le sussidiarie della China Communications Construction Co., nella sua lista nera per i loro ruoli nella costruzione di isole artificiali nel Mar cinese meridionale. (Fim)