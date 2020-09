Business news: al via una corsia preferenziale per i viaggi d'affari tra Singapore e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un canale preferenziale per i residenti di Singapore e della Corea del Sud è stato aperto venerdì 4 settembre per consentire i viaggi di lavoro e affari tra i due paesi. Lo riporta "Channel News Asia", citando una conversazione telefonica che si è tenuta tra il ministero degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, e l'omologo sudcoreano Kang Kyung-wha. Entrambi i ministri hanno accolto con favore la conclusione dei negoziati bilaterali, che ha come obiettivo quello di sostenere la ripresa delle attività economiche bilaterali e di superare congiuntamente le sfide imposte dalla pandemia di coronavirus. I viaggiatori dovranno rispettare tutte le misure vigenti nei due paesi per la prevenzione e il contrasto del coronavirus e dovranno effettuare un tampone prima della partenza e dopo l'arrivo a destinazione per certificare la negatività al virus; inoltre, dovranno comunicare il loro itinerario di viaggio per i primi 14 giorni di permanenza nel paese ospitante. Finora Singapore ha avviato canali per i viaggi commerciali con Cina, Malesia e Brunei. Sono ripresi i viaggi turistici anche tra Singapore e Brunei, resi possibili dall'accordo siglato tra i due paesi nell'ambito del Reciprocal Green Lane, dopo l'interruzione imposta dall'emergenza sanitaria. (Fim)