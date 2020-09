Bosnia: rappresentante serbo Dodik, riconoscimento del Kosovo solleverebbe questioni su Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un eventuale accordo per il riconoscimento del Kosovo porrebbe interrogativi sull'identità della Repubblica Srpska, entità della Bosnia a maggioranza serba. Lo ha detto l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, esprimendo il proprio sostegno in tal senso al presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, impegnato nel vertice di Washington con la leadership kosovara. Secondo Dodik, un eventuale accordo per il riconoscimento del Kosovo porrebbe delle questioni sull'identità della Repubblica di Srpska. "Un documento a favore del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo solleverebbe automaticamente il tema dello status della Repubblica di Srpska, la cui indipendenza è stata oggetto di discussione da parte degli Stati Uniti durante la guerra civile in Bosna Erzegovina", ha affermato Dodik ripreso dall'emittente "N1". Il ministro delle Finanze della Serbia, Sinisa Mali, aveva riferito di un tentativo di mediazione degli Stati Uniti, poi ritirato, per il riconoscimento del Kosovo. "Non crediamo che gli Stati Uniti sacrificherebbero l'equilibrio dell'intera regione, dopo aver investito così per la sua stabilizzazione", ha concluso Dodik.(Seb)