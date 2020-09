Usa: Pompeo, congratulazioni a Serbia e Kosovo per normalizzazione rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno elogiato il presidente serbo Vucic e il primo ministro kosovaro Hoti per gli storici accordi raggiunti oggi alla Casa Bianca, che abbracciano "una vasta gamma" di questioni di normalizzazione economica. È quanto si legge in una nota firmata da Mike Pompeo, segretario di Stato, che definisce la leadership dei due paesi "coraggiosa e lungimirante" non solo nel portare crescita e posti di lavoro ai loro cittadini, ma anche nello stabilire "un nuovo tono di riconciliazione nella ricerca del progresso per i Balcani occidentali". Gli accordi di oggi secondo Pompeo "aprono nuove opportunità per una più ampia cooperazione". Gli Stati Uniti riaffermano così il loro sostegno ai negoziati in corso tra il Kosovo e la Serbia per una normalizzazione globale delle relazioni. "Ci congratuliamo anche con il Primo Ministro Hoti per il monumentale risultato della normalizzazione dei legami e del riconoscimento reciproco tra il Kosovo e Israele e con il Presidente Vucic per l'impegno della Serbia ad aprire un ufficio commerciale e a trasferire la sua ambasciata a Gerusalemme. Questi passi coraggiosi rafforzeranno la pace tra i nostri partner in Europa e in Medio Oriente", scrive Pompeo.(Nys)