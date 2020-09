Tlc: Conte, rete unica in fibra ottica è fondamentale per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo per una infrastruttura inclusiva aperta che possa aprirsi a quanti più stakeholder possibili". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Non possiamo perdere l'opportunità del piano di ripresa per sostenere la nascita di una rete unica in fibra ottica - ha proseguito il premier -, una rete fondamentale per il Paese che il governo intende promuovere. Si tratta di un percorso molto articolato - ha chiarito il capo dell'esecutivo - sia dal punto di vista dell'integrazione delle reti, di Tim e di Open Fiber, sia rispetto agli elementi al vaglio di competenza delle autorità di controllo, sia nazionali sia europee, ma confidiamo possa completarsi presto quanto prima avvalendosi del ruolo di investitore strategico e paziente di Cassa depositi e prestiti (Cdp)". (Rem)